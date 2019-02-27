مارادونا يقود دورادوس لربع نهائى كأس المكسيك

نجح دورادوس دي سينالوا الذي يتولى تدريبه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا، فى الفوزعلى نظيره أطلس بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، ليتأهل لربع نهائي كأس المكسيك.



وجاءت أهداف دورادوس بتوقيع كل من أماوري إسكوتو، فرناندو أرسي، فيكتور توريس، وحارس المرمى الأرجنتيني جاسبر سرفيو.



أما هدفا أطلس فسجلهما الباراجوائي أوزفالدو مارتينيز، والأوروجوائي فاكوندو بارسيلو، في حين أهدر الغاني كليفورد أبواجي، والمكسيكي إيان توريس ركلتي ترجيح.



