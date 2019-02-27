القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:40 م

أول تعليق من البرلمان على حادث محطة مصر

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2533806

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحادث الذي تعرضت له محطة مصر صباح اليوم الأربعاء، لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث.

وأوضح دسوقي، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال 48 ساعة، ستستدعي فيه كلًا من وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد وناظر المحطة والمسئولين عن محطة مصر للوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف أن اصطدام جرار بالعربة الأخيرة في أحد القطارات، وهي العربة المسئولة عن توليد الطاقة والكهرباء، تسبب في الحريق، والأمر الآن يخضع للتحقيقات من قبل سلطات التحقيق، موضحًا أن التعامل مع هيئة السكة الحديد يحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة لتجنب وقوع أي مشاكل أخرى.

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