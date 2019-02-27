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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:38 م

"مياه البحر الأحمر": مشروعات الصرف الصحي شهدت طفرة كبيرة

المهندس يحيى صديق،
المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب
أ ش أ
dostor.org/2533803

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إن مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد اليوم بقصر ثقافة الغردقة، واستعرض فيه "صديق" المشروعات التي تم تنفيذها بجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التوسع في تنفيذ محطات تحلية المياه لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب وفي مقدمتها محطة اليسر لتحلية مياه البحر والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف م3 يوم، بالإضافة إلى محطات التحلية بجميع مدن المحافظة وخاصة مدن وقرى الجنوب.

وأكد "صديق" - بحسب البيان الصادر من الشركة القابضة لمياه الشرب - أن كميات المياه الخاصة بمحافظة البحر الأحمر قد تضاعفت بشكل كبير وتزايدت لتصل إلى 210 آلاف م3يوم خلال الأربعة أعوام الأخيرة؛ موزعة على جميع مدن المحافظة، مشيرا إلى مجهودات الشركة في مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه بكافة المناطق وتغيير وصلات المياه المتهالكة إلى وصلات upvc مطابقة للمواصفات العالمية لتحسين كميات المياه التي تصل للمواطنين والتأكد من جودتها.

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