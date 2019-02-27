رواد التواصل الاجتماعى يطالبون الأزهر بقوافل توعية لفضح "الإرهابية"

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، بالبيان الذي أصدره مركز الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب ردًا علي بيان جماعة الإخوان الإرهابية "، واصفين بيان المشيخة بأنه تاريخي، مطالبين بمحاكمات عسكرية للإخوان.



ووجه رواد التواصل الإجتماعي الشكر لفضيلة الإمام الأكبر علي إصدار هذا البيان، موضحين أن البيان أكد أن جماعة الإخوان تسير علي خطى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفيه وهذا دليل علي أن الجماعة لا دين ولا وطن لهم.



وترصد " الدستور" بعض آراء رواد التواصل الإجتماعي حول بيان مشيخة الأزهر:



وقال إسلام كمال،: " ارجوكم كملوا..الأزمة محتاجة مواجهة فقهية مع الإرهابيين بداية من كليات الأزهر لباقي المجتمع".



ووصفت منال التهامي، بيان مشيخة الأزهر بأنه " قوى"، مؤكدة أن اللعب أصبح على المكشوف والتحريض ظهر علنا بعد ما افصحوا عن ما حاولوا يخفوه، سلم الأزهر منارة للإسلام الوسطى الحق.



ودعت رحاب النور، لضرورة نزول قوافل الأزهر إلي المدارس والمعاهد والجامعات، لأن هناك مدرسون يقومون بعملية غسيل مخ الطلاب أو حتي زملائهم.



وقال مجدي عبدالرحيم،: مطلوب من الأزهر مناظرات أو دورات تدريبية بالجامعات، وضم محاضرات دينية للتربية العسكرية وإشراف علي الأسر بالجامعات وكتيبات شرح لفساد منهج الإخوان والسلفيين.



وقدمت صابرين فايد، التحية والتقدير للإمام الأكبر علي هذا الرد، قائلة: " البيان أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية أنه لا دين ولا وطن لهم.



وأشار حسين إسماعيل، إلى أن الإخوان جماعة متطرفة تتخذ من الدين ستارًا، وهي أجهل ما تكون عن أصول الدين.



كان الأزهر أصدر بيانا رد فيه علي بيان الإخوان، وأوضح أن الرغبة الجامحة لدى الجماعة الإرهابية فى الثأر والانتقام لا علاقة لها بتعاليم الدين والذى تحاول عبثا اختطافه وتوظيف تعاليمه لخدمة أغراضها الخبيثة.



وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطي داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تسعى إلى نشر الفوضي وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثًا أن تهدد أمننا وأماننا، وأن الواجب على كلّ فردٍ يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره، فحبُّ الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البرّاقة، والشعارات المُزيَّنة والمزيفة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحريٌّ بكلّ فردٍ في المجتمع أن يُظهر حبّه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة.





