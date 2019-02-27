وزير الشباب يناقش الاستعدادات لـ "سباق مصر الدولى"

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات؛ الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة "سباق مصر الدولى" خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بمحافظتي الأقصر وأسوان بمشاركة لاعبين من 18 دولة.



وتطرق اللقاء إلى الحديث حول معدل الإنجاز المحقق بمشروع مضمار الدراجات العالمي الجارى إنشاؤه بهيئة استاد القاهرة الدولى، استعدادًا لاستضافة مصر لبطولة العالم للدراجات العام القادم، بالإضافة إلى كافة التجهيزات الفنية المطلوبة لتشغيل المضمار.



وتطرق اللقاء للطلب المقدم من رئيس الاتحاد المصري للدراجات بشأن إقامة بطولة "سباق النيل الدولى" فى ديسمبر القادم، والمقترح انطلاقه من إحدى الدول الإفريقية مرورًا بعدد من دول القارة السمراء، وختامًا بمصر.



وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعمه للاتحاد المصري للدراجات، والفعاليات المقدمة من الاتحاد، والمقرر إقامتها الفترة المقبلة، ومنها "سباق مصر الدولى"، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد للسباق، وتنفيذه على أعلى مستوى من حيث النواحي التنظيمية والإدارية والفنية، مشيرًا إلى عقد مؤتمر صحفي الأيام القادمة؛ للإعلان عن كافة تفاصيل السباق، وأعداد وجنسيات المشاركين.



