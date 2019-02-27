"القابضة للنقل" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة حادث قطار محطة مصر

أصدر نبيل محمد دويدار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشئون النقل البحرى والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تعليماته برفع حالة الطوارئ خلال فترة أزمة حادث قطار محطة مصر بزيادة عدد السيارات المخصصة لنقل الركاب إلى المحافظات المختلفة.



وذلك من خلال شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهى "شركة الصعيد للنقل والسياحة وشركة غرب ووسط الدلتا وشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة"، وخصوصًا للمناطق البعيدة والمتطرفة لمواجهة ضغط الركاب لحين انتهاء الأزمة.



وأصدر "دويدار" تعليماته لشركات نقل الركاب الثلاث بضرورة توجيه العدد الكافى من الأتوبيسات لتغطية كثافة النقل مع ضرورة تخصيص 2 سائق للرحلات الطويلة، وأيضًا إنشاء غرفة عمليات طوال فترة الأزمة بمقر الشركة القابضة وشركات نقل الركاب الثلاث لتلقى الشكاوى أو أعطال السيارات مع وضع خطة تشغيل السيارات بمواعيد إضافية للعمل على مدار اليوم لتقليل زمن التقاطر بين كل سيارة وأخرى لعدم الانتظار لفترات طويلة.



وأصدر كذلك تعليمات لقيادات ومسئولى تشغيل شركات نقل الركاب بالتواجد المستمر بجميع مراكز التشغيل لضمان سير العمل مع وضع سيارات احتياطى بجميع فروع التشغيل لدفعها إلى محطة سكة حديد مصر والمحطات الرئيسية للأتوبيسات التابعة للشركة القابضة المجاورة لها، لتقليل كثافة تكدس أو زيادة فى الركاب فى بعض الأماكن أو حدوث أى أعطال فجائية للأتوبيس، ودفع سيارات نجدة مجهزة لإصلاح الأعطال فورًا مع رفع تقارير لرئاسة الشركة القابضة أولًا بأول.



كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.



وانتقل فريق من المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لحادث القطار بمحطة السكة الحديد برمسيس، وأشارت معلومات أولية إلى أن الحادث ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى انفجاره.



وأعلنت هيئة السكة الحديد عن أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.