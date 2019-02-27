حورية فرغلي تبدأ تصوير مسلسلها "ياسمينا"

بدأت النجمة حورية فرغلي، اليوم الأربعاء، تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "ياسمينا"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل لعام 2019.



وتدور أحداث مسلسل "ياسمينا" حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم لكن بشكل مختلف وجديد يقدم لأول مرة في الدراما المصرية، وهو بطولة حورية فرغلى وفيفى عبده وحازم سمير، سامح الصريطي وميار الغيطي وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.



على صعيد آخر، وضعت "حورية" جدولًا آخر لتصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولى أمر عمرو" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدى.



"استدعاء ولى أمر عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، إيمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.