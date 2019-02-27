القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:30 م

حبس سيدة وصاحب محل ملابس في حالة تلبس بممارسة الرذيلة بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدي
dostor.org/2533785

أصدر المستشار أحمد شكر رئيس نيابة مركز دمنهور، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل وفتاه وصاحب محل ملابس 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم بمسكن المتهمة الأولى أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتم عرضهم على النيابة.

البداية وردت معلومات لضباط مباحث الآداب برئاسة المقدم حسام البدري مفادها قيام مروة أ ح 28 سنة ربة منزل، ومقيمة مساكن جنوب الموقف بدمنهور بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل مسكنها، كما تم ضبط أمل د 38 سنة ربة منزل، نادر ف 40 سنة صاحب محل ملابس في أثناء ممارسة الرذيلة كما تم ضبط أوقية ذكرية ومبالغ مالية، وبمواجهتهم اعترفت المتهمة بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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