بلاغ يتهم مقاول بالتسبب في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

فوجئ سكان عقار بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية، بانهيار أجزاء من عقارهم أثناء قيام أحد المقاولين بهدم عقار مجاور لبنائه مجمع سكني دون مراعاة حقوق الجيرة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من سكان العقار رقم 5 شارع سيدي جابر بسبورتنج على الترام، بانهيار جزئي من العقار نتيجة هدم العقار المجاور رقم 6 شارع عزيز فهمي زنانيري.



يقول الدكتور عماد السيد، أحد سكان العقار، إن المقاول محمود صلاح، ومهنته في البطاقة إمام وخطيب مسجد بسوهاج، اشترى عقارين بجوار العقار الذي يقطنه واراد التفاوض معه وسكان العقار المكون من 16 شقة ليتركوا شققهم التمليك التي عاشوا فيها عمرا ليتمكن من بناء مجمع سكني، وعندما رفضوا هددهم قائلا:"حتتهد وحتتحايلوا علي لشرائها"- على حد قوله.



أضاف "عماد": "قام العمال أثناء هدم العقار المجاور بضرب أساسات عقارنا وسقطت أجزاء من شقتي، والله وحده أنقذ ابنتي من الموت تحت الانقاض، وهي في صدمة حتى الآن، أما الخسائر المادية بالمنزل فهي كبيرة جدا لأن السقف سقط على الأجهزة الكهربائية فدمرها، بخلاف ملابسنا ومصوغات زوجتي ومقتنيات أولادي تحت الأنقاض، وهذا ما اثبته في محضر الشرطة رقم 2764 لسنة 2019 إداري سيدي جابر، بعد قيام لجنة من رئيس مباحث ومأمور قسم سيدي جابر ومهندسة بحي شرق بإجراء المعاينة.



وطالب الدكتور عماد، تدخل محافظ الإسكندرية لمواجهة الشيخ المقاول الذي ما زال يهدد السكان بالخروج من العقار أو موتهم تحت الأنقاض، دون تحرك من جانب التنفيذيين بالحي أو المحافظة.