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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:28 م

200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسماعيلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2533781

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صنايعية مصر"، اختتمت فعاليات ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي أقيمت في إطار مبادرة "مستقبلك بين ايديك" تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة قناة السويس، لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، مشاركة أكثر من200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة والتي استمرت يومين.

أقيمت الندوة تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، وتحت إشراف الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح "سعفان" أن البروتوكول الموقع مع جامعة قناة السويس يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وتناولت الندوة إلقاء محاضرات عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لطلاب الجامعة والعاملين بها لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، كما تناول أهميه تدريب الطلاب والشباب على اختراق سوق العمل، باعتبار التدريب السند الرئيسي والداعم الأساسي لعملية التشغيل.

كما تم استعراض لكيفية الإعداد للمقابلة الشخصية واجتيازها باعتبارها مفتاح لفهم الأشخاص الذين يتم اختيارهم، وإثبات كفاءتهم بناءًا على السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم، فضلا عن كيفية أعداد السيرة الذاتية.

وتم تناول كيفية عمل مشروع وطرق التمويل وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات، وذلك من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل شامله فتره سماح تصل إلى عام تبدأ من ألف جنيه وحتى ٢ مليون جنيه أو أكثر لحد أقصى للسداد خمس سنوات.

أكدَّ أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بديوان عام الوزارة، أهمية هذه الخطوة الجادَّة والبنَّاءة لنشر هذا الفكر وهذه الثقافة، كي لا تصبحُ كلامًا على ورق، أو كلامًا في الهواء، بما يتم من تدريبات تثقيفية وتوعوية تساهمُ في نشر هذه الثقافة، ونقلها إلى جميع شرائح المجتمع كواقعٍ مُعاش على أرض الواقع، مشددًا أن وزارة القوى العاملة لا تدخرُ جهدًا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أطياف المجتمع.

وأشارَ إلى أن الوزارة تعملُ جاهدًة لمواكبة خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال أدوارها الكثيرة والمتعددة المنوط بها تأديتها، ومن أهمها نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أوساط الشباب.

من جانبه أعربَ ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية،عن سعادتهِ البالغة بأن يأتي تفعيل هذا البروتوكول في رحاب جامعة عريقة كجامعة قناة السويس، التي تعتبرُ صرحًا شامخًا من صروح التعليم، وقلعًة كُبرى من أكبر القلاع العلمية في مصر.

وشدَّدَ علي أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين أوساط الشباب، مؤكدًا أن هذه الأفكار المُثمرة والبناءة تعتبرُ بدايًة لانطلاقةٍ كُبرى نحو فكرٍ متطورٍ جديد خارج الصندوق والأطُر المحددة مُسبقًا.

ألقى المحاضرات الكيميائية سهير الليثي، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، والكيميائي محمد مدكور، أخصائي السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة، وسهام محمد، ندى عفيفي، بالمكتب الفني للوزير، فضلًا عن محمد حسن مدير جهاز تنمية المشروعات، وفاطمة أحمد مسئول برنامج "مشروعك" بالإسماعيلية.

200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسماعيلية
200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسماعيلية
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