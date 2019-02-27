رئيس الوزراء يوجه التضامن بدعم أسر ضحايا حادث محطة مصر

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ببدء إجراء البحث الاجتماعي للمصابين وأسر المتوفين في حادث محطة مصر، وتقديم أقصى درجات الدعم للأسر وتقديم التعويضات اللازمة لهم.



كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.



وانتقل فريق من المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لحادث القطار بمحطة السكة الحديد برمسيس، وأشارت معلومات أولية إلى أن الحادث ناتج عن دخول جرار قطار إلى الرصيف بسرعة كبيرة أدى إلى انفجاره.



وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.