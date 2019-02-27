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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 12:28 م

بالصور.. جيرمى جونسى: زيارة مصر كانت حلمًا يراودني منذ الصغر

جيرمي جونسي
جيرمي جونسي
فاتن غلاب
dostor.org/2533778

قال جيرمي جونسي، أحد من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصين في السياحة والسفر، إن هناك تفاعلًا كبيرًا من الشباب المصري مع ما نشره مما يشير إلى وعيهم بأهمية السياحة، وهذا يدل على تعدد المهن المرتبطة بالسياحة، مما يعزز من تحقيق ما تهدف إليه وزارة السياحة بأن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في مجال السياحة.

واضاف أن زيارة مصر كانت حلمًا يراوده منذ الصغر، مشيرًا إلى أن تجربته في زيارته الأولى لمصر والتي نظمتها وزارة السياحة فاقت كل توقعاته، وأضاف أنه كان سعيدًا جدًا بالحفاوة التي استقبله بها المصريون.

وتابع في تغريداته: أن الشعب المصري مضياف فخور ببلاده ولديه حرص على إظهار جمالها.

وأعرب عن سعادته البالغة بالكم الهائل من الرسائل والأفكار التي تلقاها من العديد من المصريين من جميع أنحاء العالم الذين يدعمون من خلالها وزارة السياحة المصرية وكل من يعمل على تشجيع السياحة المصرية والسفر إلى مصر.

وأضاف أن السياحة بجانب مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدول، فهى من أفضل الوسائل التى من شأنها أن تغير من حياة البشر وتفتح آفاقا جديدة من خلال تجارب سياحية مختلفة تساهم في تعزيز التواصل الثقافي الإنساني، ومعرفة العالم من حولنا، مؤكدا أن هذا هو ما شعر به خلال زيارته القصيرة لمصر، وهذا يتوافق مع مفهوم الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة People To People.

وتحدث عن عظمة تمثال أبوالهول الذى يعد واحدًا من أكثر التماثيل تميزا في العالم، مشيرا إلى أن رؤية هذا التمثال عن قرب كان حلما بالنسبة له.

وأشار إلى وجود هذا التمثال على مسافة قريبة من المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه في 2020 والذى سيكون أكبر متحف للآثار في العالم، وسيتيح فرصة لرؤية المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، وتمثال رمسيس الثاني الذي يرجع إلى أكثر من 3000 سنة، مما يجعل منطقة الجيزة ذات طابع خاص لدى زوارها.

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اجتمعت جيريمي جونسي وفريق عمله لمناقشة أوجه التعاون مع الشركة في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر، ومنها خلق محتوى ترويجيًا وتسويقيًا جديدًا للأماكن السياحية المختلفة بمصر، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة.

وتعد شركة Beautiful destinations من أكبر الشركات المتخصصة عالميًا في مجال الترويج السياحى للمقاصد المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، ولديها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم على منصاتها المختلفة.

و كانت الوزيرة قد التقت جيريمي جونسي على هامش بورصة لندن WTM في نوفمبر الماضي، وأبدى وقتها رغبة في التعاون مع الوزارة للترويج لمصر.

بالصور.. جيرمى جونسى: زيارة مصر كانت حلمًا يراودني منذ الصغر
بالصور.. جيرمى جونسى: زيارة مصر كانت حلمًا يراودني منذ الصغر
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