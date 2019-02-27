روسيا وسوريا تصدران بيانًا مشتركًا يدعو القوات الأمريكية للرحيل

أصدرت روسيا وسوريا بيانًا مشتركًا اليوم الأربعاء، يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل، والسماح للقوات الروسية والسورية بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرق سوريا.



وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية والسورية، جهزت حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة.



وقال البيان "ندعو الولايات المتحدة التي توجد وحدات عسكرية لها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة إلى الرحيل عن البلاد".



كانت الولايات المتحدة قالت هذا الشهر إنها ستبقي على نحو 400 جندي أمريكي في منطقتين سوريتين مما يمثل تراجعًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء واشنطن في سوريا.