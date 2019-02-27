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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:16 ص

رئيس الوزراء يغادر المجلس برفقة وزيرة التضامن إلى محطة مصر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
dostor.org/2533612

غادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المجلس، برفقة وزيرة التضامن للانتقال لموقع حادث قطار محطة مصر، ويزور بعدها المصابين في المستشفيات.

كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، اثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

وانتقل فريق من العمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لانفجار قطار بمحطة السكة الحديد برمسيس،
وأشارت معلومات أولية إلى أن صوت الانفجار ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى انفجاره.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.

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