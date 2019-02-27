المبيعات ترتفع بأرباح "إيديتا" إلى 336.8 مليون جنيه فى 2018

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن القوائم المالية المجمعة لشركة "إيديتا للصناعات الغذائية" أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 38.6% خلال العام الماضى، لتصل إلى 336.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 243.04 مليون جنيه في 2017.



وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.04 مليار جنيه في 2017.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 328.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 131.3 مليون جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 200.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 129 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.