ظريف يشارك في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني بعد رفض استقالته

استأنف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، مهام عمله، وذلك بعد إعلان الرئيس حسن روحاني رسميا رفض استقالته.



وشارك ظريف، روحاني في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية صباح اليوم في زيارة رسمية.



وقال ظريف، بعد رفض روحاني الاستقالة،:"كل ما يهمني هو الارتقاء بالسياسة الخارجية للبلاد والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني الشريف وحقوقه في الساحات الدولية".



ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد كتب ظريف على حسابه على موقع "انستجرام":"أتمنى أن تتمكن وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع الجميع، مع قيادة وتوجيه وإشراف قائد الثورة ورئيس الجمهورية، من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البلد والسياسات العامة للسلطة".



كما شكر الشعب الإيراني والنخب والمسؤولين على دعمهم له.



وكان روحاني رفض رسميا اليوم استقالة ظريف، واعتبر أنها "تتنافى مع مصالح البلاد".