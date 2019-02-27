مركز زايد يشارك بنموذج "بناء الشخصية بسلسلة الأزهر"

شارك مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، في المؤتمر العلمى الحادي عشر الذي نظمه قسم اللغة العربية بجامعة كيرالا الهندية "البرامج التعليمية المستندة على القيم ودورها في بناء الشخصية".



وحضر نائب مدير شئون التعليم بالمركز، د.البراء صفوان عبد الغنى نائب مدير شئون التعليم، الذي شارك ببحث عنوانه: الثقافة الإسلامية ودورها في بناء الشخصية: سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها "نماذج مختارة".



وقال "البراء" أن مركزتعليم اللغة العربية الذى تم افتتاحه عام ٢٠١٠ تخرج منه حتى الآن ما يزيد عن 15.000 طالب وطالبة ينتسبون لأكثر من 50 جنسية، ويدرس ما يزيد عن 4.000 طالب وطالبة في مستويات مختلفة.



وتطرق "البراء"في بحثه لقضية غاية في الأهمية، وهي أثر مكونات الثقافة الإسلامية في بناء شخصية الدارسين الناطقين بغير العربية، من خلال التطبيق على سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي يتم تدريسها بالمركز.



وسرد عوامل بناء الشخضية التي جسدتها سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ الأمر الذي يوضح قيمة هذه السلسة في بناء شخصيات الدارسين؛ وهو محور الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر المشرفة على المركز.



وأكد أن نتائج الدراسة أظهرت أن السلسلة متشبعة بالأساس الثقافي الإسلامي في بنائها؛ مما انعكس على مستوى الدارسين وبناء شخصياتهم. مشيرا إلى أن مجال الأخلاق كمكون من مكونات الثقافة الإسلامية جاء في الترتيب الأول بنسبة ٣٤%، وهو دليل على دماثة المحتوى الثقافي الإسلامي الذي تقدمه السلسلة، وهو بدوره يبني جانبا قيميا لدى الدارسين، ويسهم في بناء شخصية لها صفاتها الإسلامية المستنيرة.



وحدد "صفوان" عوامل بناء الشخصية وفقا لتحليل نماذج من سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واتساقا مع أثر الثقافة الإسلامية التي تعتمد عليها سلسلة الأزهر في بناء الشخصية. ويمكن إجمال هذا الأثر في نقاط يجب أن تستوفيها الشخصية؛ كي يتم بناؤها البناء الأمثل، وذلك على الوجه التالي، وفي صورة مجملة دون خلل.



