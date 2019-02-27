أبو الغيط: إسرائيل تسعى لتقويض الشرعية الأخلاقية والسياسية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن القضية الفلسطينية، تمر بأصعب فصولها على الإطلاق، مؤكدا ان هناك ثمة محاولاتٌ، نرفضها لتقويض الركائز التي قامت عليها هذه القضية، وتفريغها من محتواها القانوني والسياسي،لمجرد أزمة إنسانية، أو مشكلة معيشية.



وتابع "أبو الغيط" خلال كلمته الإفتتاحية بالإجتماع الثاني عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، إن هذه المحاولات لن تنجح، ولكن مواجهتها تتطلب يقظة وعملًا متواصلًا للحفاظ على حالة الاجماع الدولي المساند للحق الفلسطيني المشروع في الاستقلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنذ البداية يفتقر إلى التكافؤ، فهناك طرفٌ يُمارس الاحتلال والقهر، مدعومًا بآلة عسكرية وقوة دولية كبرى تُسانده وتُقدم له مظلة الأمان التي تكفل له الإفلات من العقاب مهما أمعن في الإجرام وطرفٌ اخر ليس أمامه من طريق سوى التشبث بالأرض، والحفاظ على الوجود، وعدم التفريط في حُلم الاستقلال فهي معادلةٌ مختلةٌ، لافتا النظر الي أن قوة الشرعية الأخلاقية للقضية الفلسطينية، وعمق المساندة والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني يعوضان ولو قليلًا هذا الاختلال الهيكلي واوضح ان دولة الاحتلال اليوم تسعي إلى تقويض الشرعية الأخلاقية والسياسية، وتعمل بالتناغم مع الإدارة الأمريكية الحالية على التشكيك في عدالة القضية وتحاول جاهدة اختراق أوساط وتكتلاتٍ دولية كانت إلى وقت قريب تُمثل رصيدًا مضمونًا لتأييد القضية الفلسطينيةوتسعى بكل طريقٍ إلى تمييع المحددات المتعارف عليها دوليًا لتسوية نهائية تقوم على حل الدولتين.



وأكد ابو الغيط أن دولة الاحتلال تُشكك في عدالة قضية اللاجئين، بل وفي دور الوكالة الدولية التي تُخفف من وطأة ما يتعرضون له من معاناة مستمرة منذ ما يربو على سبعين عامًا وتقوم ايضا بإجراءات في القدس بهدف تغيير مركزها القانوني ووضعيتها التاريخية والدينية إلى غير ذلك من الممارسات والسياسات التي تستهدف الشعب الفلسطيني في حاضره ومستقبله، بل وتحاول سلبه ماضيه وذاكرته.