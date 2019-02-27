اليابان: نأمل في أن تتوصل قمة ترامب-كيم لحلول للقضايا العالقة

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا"، اليوم، إن الحكومة تأمل في أن تؤدي القمة الكورية الشمالية -الأمريكية، المقرر انعقادها في فيتنام، بوقت لاحق اليوم، إلى التوصل لحلول للقضايا المتعلقة ببيونج يانج، من بينها اختطاف مواطنين يابانيين وبرامج نووية وصاروخية.



وأضاف سوجا -في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن القمة السابقة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" في شهر يونيو الماضي، كانت مهمة حيث وقع الزعيمان على اتفاق لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.



وأعرب سوجا، عن اعتقاده بأن تمهد محادثات القمة الطريق أمام حل بعض القضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين، وبرامج نووية وصاورخية، وأن تؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق آسيا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد طالب من ترامب على وجه التحديد التوصل إلى حل لقضية اختطاف مواطنيه خلال المحادثات التي جرت بينهما عبر الهاتف.