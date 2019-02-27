لأول مرة.. إنتاج الحرير الطبيعي في الوادي الجديد

يعد العمل في مجالات إنتاج الحرير من الأنشطة الاقتصادية الزراعية الصناعية التي تحقق عائدًا قوميًا، كما تتيح فرصة للعمل أمام الشباب من الجنسين، وخاصة أن الإنتاج المحلي في مصر لا يكفي للاستهلاك، وأن الظروف المناخية في مصر ملائمة للعمل في هذا المجال، تم إنشاء أول مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد على مساحة 50 فدانًا.



أكد بذلك المهندس محمد عبد ربه محمود، صاحب المشروع وأحد أبناء قرية المعصرة بمحافظة الوادي الجديد، أن هذا المشروع هو الفريد من نوعه على أرض المحافظة، ومصر بصفة عامة، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث إن له السبق في إنجاز هذا المشروع بتذليل كل المعوقات بالمتابعة الدائمة والمستمرة.



كما وصف "عبد ربه" أن المشروع ينقسم إلى قسمين نشاط زراعي وهو دعم المشروع بزراعة أشجار التوت صنف "هندي" ذو قيمة غذائية عالية، بالتنسيق مع مركز بحوث ورابطة منتجي ومسوقي الحرير في مصر؛ لأنه الغذاء الوحيد لديدان الحرير، مع تداخل الزراعات الأخرى القائم عليها إنشاء المنحل لإنتاج مادة البروبوليس التي تستخدم في تحنيط الكائنات الحية، وتعمل على إعاقة تكاثر الخلايا السرطانية، وكذلك العسل وحبوب اللقاح والغذاء الملكي، والنشاط الإنتاجي الذي فقدته مصر من فترة كبيرة، وتشمل إنشاء مركز تربية ديدان الحرير ومستلزمات المناحل للتوعية والإرشاد ونشر ثقافة تربية ديدان الحرير بالمحافظة، ويعتبر كمزار تعليمي للأسرة والمدارس والسياحة.



ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة وأهمية تربية الديدان لصناعة الحرير حتى يصبح منتجًا قوميًا لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وإقامة مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت بالوادي الجديد.