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اقتصاد
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:02 ص

محمود عودة: 70% ارتفاعًا في أسعار المنتجات الجلدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2533583

قال محمود عودة، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعًا في القوة الشرائية للمنتجات الجلدية قد يصل إلى 50%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار إلى 70%.

وأوضح عودة، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن استهلاك المواطن من الأحذية يصل إلى 200 مليون سنويًا، بالإضافة إلى 50 مليون حقيبة سنويًا.

وأشار عضو غرفة الجلود إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الروبيكي، بالإضافة إلى استثمارات صينية جديدة في مدينة الروبيكي للجلود، تصل إلى 15 شركة صينية، ومنها شركات لتصنيع الأحذية الرياضية.

محمود عودة: 70% ارتفاعًا في أسعار المنتجات الجلدية
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