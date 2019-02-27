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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:02 ص

إصابة تلميذين بالاختناق في حريق هائل شب بمنزلهما بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2533582

أصيب طالب بالإعدادي وشقيقته التلميذة بالمرحلة الابتدائية بحالة اختناق شديدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ وذلك نتيجة نشوب حريق هائل بمنزلهم بناحية عزبة عبد الجواد توني التابعة لقرية الناصرية بمركز الفيوم.

وأسفر الحادث عن تفحم جميع محتويات الشقة وإصابة الطفلين، بعد تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذهما.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها وإنقاذ الطفلين ووالدتهما من وسط لهيب النيران.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل من طابق واحد على مساحة 300 متر ملك حمادة عبد الهادي عبد السلام، 53 سنة، عامل (غير متواجد وقت الحادث) وذلك نتيجة حدوث ماس كهربائي أدى إلى تطاير الشرار واشتعال النيران بمحتويات الشقة من أساس ومفروشات وأجهزة وتفحمها تماما، فيما أصيب كلا من: كريم حمادة عبد الهادي 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، وشقيقته "حبيبة" 10 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، بحالة اختناق شديدة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال زوجة مالك المنزل أمال سليمان، 40 سنة، ربة منزل، أكدت مضمون ما جاء بالفحص، معللة سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي.

فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1417 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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