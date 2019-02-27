المبيعات ترفع أرباح "الألومنيوم العربية" لـ12.8 مليون جنيه

كشفت القوائم المالية لشركة "الألومنيوم العربية" عن ارتفاع أرباحها بنسبة 154% خلال العام الماضى 2018، نتيجة زيادة حجم المبيعات، حيث حققت أرباحًا بلغت 12.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.03 مليون جنيه في 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 332.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 286.3 مليون جنيه في 2017.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 12.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 2.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 259.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 199.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.