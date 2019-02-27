تعليق الرحلات الجوية الباكستانية في البنجاب

علقت باكستان، اليوم الأربعاء، عمليات الطيران في المطارات الرئيسية بمقاطعتي البنجاب وخيبر بختونخوا في أعقاب تصاعد التوتر بينها وبين الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية.



وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد أن شنت القوات الجوية الهندية ضربات على قواعد الإرهاب في باكستان.



ووفقًا لمدير مطار لاهور، تم تعليق عمليات الطيران في مطارات لاهور، مولتان، فيصل أباد، سيالكوت وإسلام آباد، وفقا لما ذكرته جيو نيوز.



ونُقل عن جميع الرحلات الداخلية والخارجية الصادرة والواردة حتى طلبيات أخرى، بالإضافة إلى أنه تم تعليق إرجاع رحلة جوية من جوانغزو إلي الصين.



وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن طائرة ركاب تم إيقافها عن الإقلاع من مطار باشا خان الدولي في بيشاور بناء على طلب من هيئة الطيران المدني.



وقال مسئولون إن الهند أغلقت أيضا 5 مطارات في سرينجار وجامو وليه وشانديغار وامريتسار وأوقفت حركة الطيران المدني بعد قليل من تحطم طائرة من سلاح الجو في منطقة بودجام بكشمير.