القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:58 ص

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في انفجار قطار محطة مصر
08:44 م

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

05:56 م

العالم يحتفل بذكرى "غاندي": أفكاره ألهمت المصريين فى مكافحة الاستعمار
10:49 م

فتونة الجميلات.. بنات الرياضات العنيفة والمهن الصعبة: «الأنوثة فى العضلات»

08:20 م

التشكيلية هالة الشارونى: لوحاتى عبارة عن تجارب شخصية تشمل حوارًا بين الرجل والمرأة
08:05 م

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان
02:29 م

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي
02:15 م

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"
12:20 م

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة
10:51 ص

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية
09:40 ص

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
07:56 م

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص
عالم
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:00 ص

تعليق الرحلات الجوية الباكستانية في البنجاب

تعليق الرحلات الجوية
منار أحمد
dostor.org/2533577

علقت باكستان، اليوم الأربعاء، عمليات الطيران في المطارات الرئيسية بمقاطعتي البنجاب وخيبر بختونخوا في أعقاب تصاعد التوتر بينها وبين الهند، حسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد أن شنت القوات الجوية الهندية ضربات على قواعد الإرهاب في باكستان.

ووفقًا لمدير مطار لاهور، تم تعليق عمليات الطيران في مطارات لاهور، مولتان، فيصل أباد، سيالكوت وإسلام آباد، وفقا لما ذكرته جيو نيوز.

ونُقل عن جميع الرحلات الداخلية والخارجية الصادرة والواردة حتى طلبيات أخرى، بالإضافة إلى أنه تم تعليق إرجاع رحلة جوية من جوانغزو إلي الصين.

وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن طائرة ركاب تم إيقافها عن الإقلاع من مطار باشا خان الدولي في بيشاور بناء على طلب من هيئة الطيران المدني.

وقال مسئولون إن الهند أغلقت أيضا 5 مطارات في سرينجار وجامو وليه وشانديغار وامريتسار وأوقفت حركة الطيران المدني بعد قليل من تحطم طائرة من سلاح الجو في منطقة بودجام بكشمير.

اقرأ أيضًا
منذ 3 شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 3 شهر

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 4 شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ 4 شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ 4 شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ 4 شهر

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

الآن

على فرج ونور الشربينى يتأهلان لربع نهائى بطولة العالم للإسكواش

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

بالفيديو.. لحظة انفجار جرار قطار داخل محطة رمسيس

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

ads
الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب انفجار جرار قطار بمحطة مصر

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة انفجار جرار قطار داخل محطة رمسيس

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

ألبومات الصور

انفجار جرار قطار في محطة مصر برمسيس

"حماة الوطن" بالإسكندرية يناقش مشروع مقترح للتعديلات الدستورية

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر

شاهد| أسرة محمد الجندي ضحية المحلة: اتهموه بسرقة لم يفعلها وعذبوه من أجلها

رياضة

نابولي يقدم عرضًا مغريًا لإيكاردي نجم إنتر

توابع الخلاف بين ساري وكيبا الأبرز في الصحف الإنجليزية

على فرج ونور الشربينى يتأهلان لربع نهائى بطولة العالم للإسكواش

نجم الساعة

كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على beIN SPORT اليوم

الأكثر قراءة

معاينة النيابة تكشف أسباب انفجار جرار قطار بمحطة مصر

حريق بمحطة مصر في رمسيس.. والحماية المدنية تدفع بـ10 سيارات إطفاء

بالفيديو.. لحظة انفجار جرار قطار داخل محطة رمسيس

"الفياجرا" تقتل سيدة بأسيوط أثناء ممارسة العلاقة الحميمة

ads
كشكول

ورشة عمل بآداب حلوان تناقش دور الإعلام في قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة

عبد الغفار: وضع إستراتيجية مصرية للذكاء الاصطناعي خطوة على طريق التنمية الشاملة

"الزغبي" يلقي محاضرة عن الحوار وأهميته بمدرسة ثانوية

وكيل تعليم جنوب سيناء: يشهد لقاء لجنة التقييم للفرق الكشفية

جامعة عين شمس تمنح الدكتوراه لأحمد عكاشة بمؤتمر "الابداع..الابتكار..الصناعة"

الأمصار

صفقة مع الشيطان.. أمريكية تقتل أفراد عائلتها بمبرر غريب

رئيس وزراء الأردن: الاقتصاد يتحسن وفي طريقه للنمو

إسرائيل تعتقل محافظ القدس وأكثر من 20 فلسطينيا

الجيش الباكستاني يسقط مقاتلتين هنديتين ويأسر طيارا

مصر.. قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة رمسيس

مرايا الابداع

الطريق يعود إلى الخلف

أفهم!

ads
منوعات

قبرص تشهد رابع أكبر موسم مطير منذ عام 1901

أصغر مولود في العالم يخرج سالما من مستشفى في اليابان

تطبيق ساعات عمل مرنة للموظفين في ماليزيا مارس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

وصفات من القهوة والتفاح لتنقية الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎