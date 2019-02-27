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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 10:59 ص

رواد 2030 يتابع إطلاق حملة "ابدأ مستقبلك جامعات" الإسكندرية

رواد 2030 يتابع إطلاق
أميرة ممدوح
dostor.org/2533574

تطلق اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة الإسكندرية والتى بدأتها بالجامعة المصرية اليابانية بمحافظة الاسكندرية، وذلك استكمالا لسلسلة "أبدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في مدارس عدد من محافظات الجمهورية والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي خلق وظائفهم بأنفسهم والقيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

وأشارت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إلي أنه تم البدء بالجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية حيث استهدفت الحملة كلية الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة، مضيفة أن المشروع يتابع إطلاق حملته هذه المرة بجامعة الإسكندرية تمهيدا لتعميمها علي الجامعات المصرية بالجمهورية، مؤكدة أن هدف مشروع رواد 2030 يتمثل في تحقيق رؤية واضحة وهى النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت مدير مشروع رواد 2030 أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة علي الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

يذكر أن الحملة التوعوية "أبدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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