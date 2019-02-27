القومي للإدارة يعقد ورشة تدريبية لممثلي الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية

عقد المعهد القومى للإدارة ورشة عمل تدريبية لـ121 متدرب من ممثلى المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية (حي، مركز، مدينة، قرية) المتقدمة لجائزة مصر للتميز الحكومي وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والعمل علي إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية.



من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، إلي أن الورشة التدريبية تأتي بهدف التدريب علي معايير منظومة التميز الحكومي، وفي إطار سلسلة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف نشر الوعي الكامل حول الجائزة لدي كافة المؤسسات والأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي".



كما أوضحت شريف أن الورشة التدريبية شملت هذه المرة تدريب عدد 76 ممثل عن الوحدات المحلية و45 ممثل عن المراكز التكنولوجية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومى لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية والتى تأتى ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي.



وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة علي أن الجائزة تهدف إلي تحفيز روح التنافس والتميز علي مستوى الموظفين من جهة، وعلي مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، مما يرسخ قيم الانتماء والتميز ويحفز الجميع علي الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وهو ما ينعكس علي الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.



وفيما يخص معايير منظومة التميز الحكومى أشارت الدكتورة شريفة شريف إلي أنها تشمل ثلاثة محاور رئيسة هي تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، حيث تستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه الجهات المرشحة في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التى تساعدها في تحقيق أهدافها، واستكشاف الجديد في تنفيذ وتطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة، مشيرة إلي أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومى تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسي في القطاع الحكومي لإعداد الأنظمة الداخلية وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات في عصر المتغيرات المتسارعة عالميا.



يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتى تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية (محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قري) والمؤسسات التعليمية وتضم الكليات الحكومية، كذلك جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتضم مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وجائزة المؤسسة المتميزة في في تقديم الخدمات الذكية وتضم الجهات ذات المواقع الالكترونية التفاعلية التطبيقية، والفئة الأخرى هى جوائز التميز الفردي والتى تضم جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة) كذلك جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.

