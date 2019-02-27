رئيس الوزراء الهندي يتابع الأوضاع الأمنية بعد الضربات الجوية الباكستانية

قالت وكالة الأنباء الهندية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ناريندا مودي، قطع مهامه لحضور اجتماع لمراجعة الأوضاع الأمنية عقب انتهاك المجال الجوي لبلاده.



وفي وقت سابق، عقد وزير الداخلية راجناث سينغ، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى بحضور مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ووكيل وزارة الاتحاد راجيف غوبا، ومدير مكتب الاستخبارات راجيف جين.



وقد تم تقديم عرض مفصل في الاجتماع حول الوضع الأمني ​​في البلاد والخطوات المتخذة لضمان السلام في جميع الأماكن الحساسة حسب تقرير الوكالة.



كما نقلت الوكالة عن مسئول بوزارة الداخلية قوله، إن سينغ وجه تعليماته لضمان بقاء قوة أمن الحدود على أعلى مستوى من اليقظة على طول الحدود بين الهند وباكستان.



ويأتي هذا التطور بعد أن انتهكت القوات الجوية الباكستانية المجال الجوي الهندي بطائرات F-16، وقد انتهكت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز F-16 المجال الجوي الهندي في قطاع ناوشيرا في جامو وكشمير صباح اليوم ولكن تم رفضها من الجانب الهندي.



نفذت القوات الجوية الهندية يوم الثلاثاء ضربة عميقة عبر خط السيطرة في إقليم خيبر باختونخوا في باكستان لتدمير معسكر للإرهاب في بالاكوت، الذي يعتبر أكبر مركز تدريب للجيش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي في بولواماما.



وقد استهدف الإرهابيون قافلة لقوات الدفاع الجوي في 14 فبراير في طريقهم من جامو إلى سريناجار، قتل ما لا يقل عن 40 جنديا في الهجوم الإرهابي، الذي شهد تصعيد الهند الضغط على باكستان بسلسلة من الإجراءات.