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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 10:55 ص

إلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس بمجازاة أستاذ بكلية الهندسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
dostor.org/2533565

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 82 لسنة 50 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس فيما تضمنه من مجازاة أستاذ مساعد بكلية الهندسة بعقوبة "اللوم" بعد التأكد من عدم وجود أدلة ثبوت المخالفة المنسوبة إليه.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت جامعة عين شمس بتقديم ملف التحقيقات التي أجريت مع الطاعن الدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، أستاذ مساعد بكلية الهندسة (السين والجيم) لفحص أقواله وأقوال الشهود وأدلة الاثبات التي إستندت عليها الجامعة لإصدار قرارها الطعين بمجازاه الطاعن بعقوبه اللوم إلا أن الجامعة لم تمتثل لهذا القرار، وقدمت فقط مذكرة المحقق القانوني بنتيجة التحقيق مع الطاعن.

وأكدت المحكمة أنه تم تأجيل الجلسات لهذا السبب وتغريم الجامعة، إلا أن جامعة عين شمس لم تمتثل لتكليف المحكمة ولم يحرك لها ساكنًا وظلت على حالة امتناعها حتى تم حجز الطعن للحكم، وشددت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة، وقد أخفقت الجامعة المطعون ضدها عن تقديم أدله ثبوت المخالفة المنسوبة الى الطاعن ومن ثم لا مناص من القضاء ببراءة الطاعن منها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

إلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس بمجازاة أستاذ بكلية الهندسة
إلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس بمجازاة أستاذ بكلية الهندسة
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