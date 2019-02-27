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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 09:00 ص

باكستان تعلن مقاطعة اجتماع التعاون الإسلامي في حال حضور الهند

شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
أ ش أ
dostor.org/2533428

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الأربعاء إنه لن يحضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة حال مشاركة وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج به.

وأضاف قريشي - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه ليس لديه أي تحفظات على منظمة المؤتمر الإسلامي أو أي دولة إسلامية أخرى ولكنه يتحفظ على حضور وزيرة الشئون الخارجية الهندية للاجتماع، مؤكدا أنه في حال مشاركتها فإنه لن يحضر في ظل الظروف الحالية.

وقد تم دعوة الوزيرة الهندي كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المقرر انعقاده في أبو ظبي الشهر المقبل.

تأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات داخل باكستان تابعة لجماعة متشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان.. حيث أكد وزير الخارجية فيجاي جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.

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