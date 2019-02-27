قيادي إيراني: ظريف مسؤول عن السياسة الخارجية

أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أن الوزير محمد جواد ظريف هو المسؤول عن السياسة الخارجية في البلاد.



ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "العالم" اليوم الأربعاء عن سليماني القول إنه "لاشك أن السيد ظريف هو مسؤول السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه خلال فترة تصديه لهذا المنصب كان يحظى ولا يزال بدعم كبار مسؤولي النظام لاسيما قائد الثورة الإسلامية".



وكان ظريف أعلن مساء الثلاثاء استقالته بصورة مفاجئة، وقال لاحقا إنه يأمل في "أن تسهم الاستقالة في استعادة الوضع القانوني لوزارة الخارجية في العلاقات الخارجية".