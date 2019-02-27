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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:53 ص

وارنوك يطالب لاعبي كارديف بمزيد من التحدي بعد هزيمة أمام إيفرتون

نيل وارنوك مدرب
نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي
وكالات
dostor.org/2533423

قال نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي إن الفريق يحتاج إلى لاعبين على أتم استعداد للقتال "في الخنادق" للإفلات من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد هزيمة قاسية أمام إيفرتون يوم الثلاثاء.

وأحرز جيلفي سيجوردسون هدفين ليقود إيفرتون للفوز 3-صفر على كارديف في عقر داره ويزيد معاناة الفريق الويلزي.

وسجل لاعب منتخب أيسلندا الهدف الأول بعد تمريرة من شيموس كولمان في الدقيقة 41.

وتطور أداء كارديف في الشوط الثاني لكنه تعرض لصدمة عندما أضاف سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة 65 في شباك الحارس نيل إثريدج.

واختتم دومينيك كالفرت-ليوين الثلاثية في الوقت بدل الضائع ليصبح كارديف على بعد نقطة واحدة ومركز واحد من منطقة الهبوط.

وسيتراجع كارديف إلى منطقة الخطر إذا فاز ساوثامبتون على فولهام اليوم الأربعاء.

وأبلغ وارنوك الصحفيين في إشارة لمواجهة ساوثامبتون يوم السبت المقبل "أرغب من لاعبي فريقي القتال في الخنادق أمام ساوثامبتون لان لاعبا أو اثنين خذلوني الليلة. لن أستسلم وسأحاول تجهيز الفريق للمباراة المقبلة في أفضل صورة".

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