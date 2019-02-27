متحدث عسكرى باكستانى: إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل مجالنا الجوى وأسر طيار

قال مسئول هندي إن طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية اعترضت ما لا يقل عن ثلاث طائرات حربية باكستانية بعد دخولها الجانب الهندي من منطقة كشمير اليوم الأربعاء، وأجبرتها على العودة، وذلك وسط تصاعد التوتر بعد الغارة الجوية الهندية التي استهدفت معسكرا للمتشددين داخل باكستان قبل يوم واحد.



وقال المسئول، ومقره في المنطقة، إن الطائرات الباكستانية تسللت إلى قطاع بيمبر جالي-نوشيرا عند خط المراقبة، وهو خط وقف إطلاق النار الذي يعتبر الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها.



وذكرت الشرطة في سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية أن المطار الرئيسي في المدينة أُغلق لمدة ثلاث ساعات.

