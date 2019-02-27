طعن متهمي "حسم" و"حادث الواحات الإرهابي" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها طعن المتهمين بحركتي حسم ولواء الثورة على وضعهم بقوائم الإرهاب ومحاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية.



طعن المتهمين بحركتي حسم واللواء على وضعهم بقوائم الإرهاب



تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن المتهمين في القضية رقم 420 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا حركتي حسم ولواء الثورة بالإدراج على قوائم الإرهاب.



وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدارج 272 متهمًا في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازي من قطاع الأمن الوطني، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.





محاكمة المتهمين بحادث الواحات البحرية



تنظر محكمة جنايات غرب،جلسات محاكمة المتورطين في تنفيذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.



وكان فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا قد استمع في وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، والذي كان ضمن القوة الأمنية التي تم استهدافها بمنطقة الواحات، حيث انتقل محققو النيابة إلى المستشفى التي يرقد بها للاستماع إلى أقواله في شأن ملابسات حادث الواحات وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتحريره لاحقًا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.





محاكمة المتهمين في "حسم ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة".



وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.





إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث العدوة"

تنظر محكمة جنايات المنيا، إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".



كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي.





إعادة محاكمة 4 شرطين في قتل المتظاهرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يناير من العام 2011.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.



وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت في عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.





طعن ريان الإسماعيلية و5 متهمين آخرين بالنصب على المواطنين



تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية"، و5 آخرين، على أحكام حبسهم.



كانت المحكمة الاقتصادية ببورسعيد، برئاسة المستشار عصام القزاز، قضت بمعاقبة عويضة سالم المعروف بـ"ريان الإسماعيلية" بالسجن المشدد 15 سنة، كما أمرت بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين، كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 494 مليون جنيه.

