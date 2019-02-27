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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:40 ص

فولكسفاجن تستهدف جذب عملاء في الصين بمجموعة جديدة من "جيتا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2533416

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا اليوم اعتزامها استقطاب شريحة جديدة من العملاء الشباب في الصين من خلال مجموعة طرز جديدة من السيارة "جيتا".

تضم المجموعة المنتظرة سيارة صالون وسيارتين من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس.يو.في" والتي سيتم إنتاجها من خلال شركة "إف.أيه.دبليو-فولكسفاجن" في مدينة "شينجدو" الصينية، وتريد "فولكسفاجن" طرح السيارات الجديدة في السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتستهدف المجموعة الألمانية بالسيارات الجديدة أفراد الطبقة المتوسطة النامية في الصين والذين يريدون إما إلى تغيير سياراتها القديمة أو شراء أول سيارة لهم.

وقال "يورجن ستاكمان" مدير مبيعات سيارات "فولكسفاجن" إن السيارة "جيتا تلعب دورا مهما بالنسبة لنا كسيارات فولكسفاجن في الصين".
وتعتبر الصين أكبر سوق لسيارات "فولكسفاجن" في العالم.

كانت مبيعات "فولكسفاجن" خلال يناير الماضي مخيبة للآمال فيما يتطور الوضع ليشير إلى أن العام الحالي سيكون عاما صعبا بالنسبة لصناعة السيارات العالمية. وتراجعت المبيعات في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% سنويا.

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