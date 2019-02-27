الرئيس السيسي يستقبل نظيره الألباني اليوم
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا - الذي يزور مصر حاليا -.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي وميتا مؤتمرا صحفيا في ختام مباحثاتهما.
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا - الذي يزور مصر حاليا -.
ومن المقرر أن يعقد الرئيسان السيسي وميتا مؤتمرا صحفيا في ختام مباحثاتهما.
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جريمة إنسانية تدمع لها العيون وتنفطر لها القلوب وقعت بقرية بطينة، إحدى القرى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، حيث اتهمه قتلته بالسرقة، وعذبوه ونكلو به. ...