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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:30 ص

زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2533409

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بأسوان.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مؤسسة مجدى يعقوب ساهمت بشكل كبير فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، بما أجرته من عدد من الجراحات خفف الكثير عن قلوب المصريين، موجه الشكر لكافة العاملين على هذا الصرح الطبى الكبير، وعلى رأسهم الجراح العالمى، مجدى يعقوب، قائلة" أنتم فخر لكل المصريين".

وأكدت وزيرة الصحة على تقديم كافة سبل الدعم للمؤسسة لما تقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوي للمواطنين، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الفرق الطبية للمرضى وبجودة عالية.

ووجهت وزيرة الصحة، خلال زيارتها الدعوة للقائمين على "المؤسسة" لزيارة وحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، فى الأسبوع الأول من شهر مارس القادم لمراجعة التعديلات الإنشائية بما يحقق أقصى جودة فى تقديم الخدمة الطبية.

كما كلفت مساعدها لشئون الرقابة والمتابعة، الدكتور أحمد السبكي، بضم أحد الاستشاريين من العاملين بمؤسسة مجدى يعقوب، للجنة المقابلات والاختبارات والمقرر عقدها في النصف الأول من شهر مارس القادم، لاختيار أفضل العناصر ضمن المتقدمين من أطباء وتمريض للعمل بوحدة مجدى يعقوب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
زايد: مؤسسة مجدي يعقوب ساهمت في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار
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