لافروف: توافق روسي صيني هندي بشأن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن هناك توافقا مع الصين والهند على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومنع استخدام التكنولوجيا المعلوماتية في أهداف إجرامية.



وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه الصيني والهندي بالصين نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إننا أكدنا على ضرورة المشاركة في النشاط التجاري العالمي على أساس المساواة في الحقوق، وكذلك دعم قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قواعد السلوك في مجال الأمن السيبراني، مضيفا أن بلاده دعت إلى ضرورة إجراء مفاوضات في كل هذه القضايا في إطار الأمم المتحدة.



وأضاف لافروف أن المباحثات الثلاثية تطرقت، أيضا، إلى الوضع في فنزويلا وكذلك مسألة عدم نشر الأسلحة النووية في ضوء تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.



وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه بحث مع نظرائه الوضع في كل من سوريا والعراق واليمن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة العمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الاتصال في إطار مجلس الأمن الدولي، وعقد منتديات شبابية.



ومن جانبها، دافعت وزيرة الخارجية الهندية، شوشما سواراج، عن الهجوم الذي وقع أمس من سلاح الجو الهندي على خط المراقبة داخل الحدود الباكستانية، مؤكدة أن "جيش محمد" منظمة إرهابية طبقا لقائمة الأمم المتحدة.