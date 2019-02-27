طائرات باكستانية تنتهك المجال الجوي الهندي في ناوشيرا في جامو وكشمير

انتهكت الطائرات الباكستانية المجال الجوي الهندي في منطقة ناوشيرا في جامو وكشمير، لكن الطائرات الهندية نجحت في مواجهتها ودحرها في دورية جوية، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.



وقال مسؤول هندي بحسب الصحيفة، إن الطائرات الباكستانية دخلت المجال الجوى الهندى فوق منطقة راجورى صباح اليوم.



ويأتي خرق الفضاء الجوي من قبل الطائرات الباكستانية بعد يوم من تحليق طائرات سلاح الجو الهندي عبر خط المراقبة لتفجير أكبر معسكر للإرهاب في جيش محمد.



وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار سريناجار وتم تعليق العمليات أيضا في مطاري جامو وليه.