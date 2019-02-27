رئيسا أمريكا وفيتنام يشهدان توقيع اتفاقية بـ 12.7 مليار دولار

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفيتنامي نجوين فو ترونج في هانوي اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد شراء شركة فيتجيت المحلية 100 طائرة جديدة من طراز بوينج 737. قدرت قيمتها بـ 12.7 مليار دولار أمريكي.



وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن الشركة وقعت أيضا اتفاقية دعم محركات من تصنيع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، تصل قيمتها 5.3 مليار دولار.

وجاء لقاء ترامب ونجوين قبيل القمة المرتقبة في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الفيتنامية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



كان الرئيس الأمريكي قد وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة الفيتنامية هانوي استعدادا للقمة الأمريكية الكورية الشمالية الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم وتستمر فعالياتها على مدى يومين، حيث يناقش الجانبان نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وعقد اتفاقات سلام دائمة وإمكانية رفع العقوبات إلى جانب التعاون الاقتصادي.



يذكر أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولي كانت قد عقدت في سنغافورة خلال شهر يونيو الماضي.

