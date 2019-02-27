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الثقافة
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 08:20 ص

ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة يختتم فعالياته الجمعة

مسرح مركز الهناجر
مسرح مركز الهناجر للفنون
أ ش أ
dostor.org/2533402

يختتم علي مسرح مركز الهناجر للفنون في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غد الجمعة، فعاليات الدورة الثانية عشر من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في بيان إن حفل الختام يتضمن تكريم كل من: الفنان الدكتور أشرف عبد الفتاح، الفنان الكبير هاني شنودة، اسم الفنان الراحل دكتور أحمد الشربيني، الفنان أشرف حمزاوي، الفنان إبراهيم موسى، والفنان دكتور محمد عبد المعطي، والفنان الكيني "كوامى نيوجو" الذي شارك بإقامة عدد من الورش خلال الملتقي.

وذكر البيان أن حفل الاختتام يتضمن إعلان الأفلام الفائزة بجوائز الملتقى، وعرض برومو عن الملتقى من إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع الصندوق، كما يتم عرض الفيلم " العجلة " وهو الفيلم الفائز بمنحة الملتقى في الدورة السابقة.

يشار إلى أنه شارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام 121 فيلما من إجمالى 135 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من 20 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، منها: السعودية، عمان، تونس، مدغشقر، غينيا، الكاميرون، تنزانيا، جزر القمر، الجزائر، كرواتيا، فرنسا، روسيا، استونيا، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، الدنمارك، أوزبكستان والصين.

وتشارك من مصر أفلام من إنتاج المركز القومى للسينما، المعهد العالى للسينما كليتى الفنون الجميلة "جامعة المنيا وحلوان"، وقطاع قنوات النيل المتخصصة، وشركة ام بيكسلز، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر مجلة نور، وأكاديمية البحث العلمي، وشركة ألاء للإنتاج الفني، ودار التحرير، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، وابتكار للحلول الذكية وكاجو إستوديو، وشركة السحر للرسوم المتحركة، وستديو كارتونيل، وأونك بيكتشر، ودانون مصر، والجامعة التونسية لنوادي السينما، وإيجيبت كرتون PLUSZERO - Picture Clear، ومدرسة الرسوم المتحركة (جزويت) HIVESTUDIO- TreeAd- F.stop.

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