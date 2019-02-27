"اتحاد الكتاب " ينظم ندوة حول "الخط العربي بين المحن والمنحِ"

أعلنت لجنة حماية اللغة العربية، برئاسة الشاعر السيد حسن، عن إقامة ندوة بعنوان "الخط العربي بين المِحَنِ والمِنَحِ"، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، برعاية الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس اتحاد الكتاب، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد بالزمالك.



الندوة تأتي في إطار الاحتفال السنوي في جميع أنحاء العالم لتعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي وتعدد اللغات، تديرها الدكتورة هدى عطية، والشاعر الدرعمي محمد حجاج، بحسب بيان للاتحاد الكتاب.



يشارك في الندوة الدكتور محمد العربي، أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، والحديث عن "نشأة الخط العربي وتحدياته التكنولوجية"، والدكتور كرم مسعد أستاذ مساعد الأشغال الفنية والتراث الشعبي كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ويتحدث "عن فلسفة الخط العربي في الحُلِيّ"، والدكتور خالد مجاهد، مدرس مساعد قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة الأزهر، والحديث عن "الخط العربي وعلاقته بالجوانب التربوية والنفسية"، ويتحدث أحمد حسين الجداوي، معلم اللغة العربية ومدرب الخط العربي، عن "مشكلات سوء الخط وكيفية تحسينه".

