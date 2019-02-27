معهد جوته ينظم فعالية "تنويرات منسية" 9 مارس

أعلن معهد جوته الألماني بالقاهرة أنه سوف يستضيف في 9 مارس المقبل حدثا جماهيريا وفاعلية فنية بعنوان "تنويرات منسية.. قصص غير معروفة عن الإسلام في الفن المعاصر" "جزء من القاهرة".



ويتضمن الحدث عرض فيلم "Spin" " للفنانة الألمانية جينان سيدل وعرضا لفنون الصوت للفنانة المصرية يارا مكاوي يسبق العرض والأداء الصوتي الكلمة الافتتاحية لكل من مايكل أرزت المدير الفني لمركز هال 14 للفن المعاصر والدكتورة هبة نايل بركات رئيسة شئون وقيم المعارض في المتحف الإسلامي للفنون بماليزيا.



ويعد الحدث الذي تقيمه القاهرة جزءا من عدة أجزاء في "تنويرات منسية" وهو المشروع الذي يهدف بشكل نهائي إلى إقامة معرض ضخم في الفترة من 27 أبريل إلى 4 أغسطس بمركز هال 14 في ليبزنج، ألمانيا.



وقالت الدكتورة هبة نايل بركاتي إن مشروع "تنويرات منسية" يركز على إقامة ورش عمل متعددة الجوانب لإحياء المعرفة في تراثنا العلمي والحضاري كخطوة أولى نحو تشكيل مستقبلنا وذلك من خلال تحفيز المناقشات المثمرة بجانب تنظيم مجموعة من الزيارات الواسعة لعدد من المواقع الأثرية، والتي تمنح الفرصة للفنانين لاكتشاف مواقع وأماكن مختلفة للفن الإسلامي التي تحتضنها القاهرة منذ آلاف السنين، وهو ما سيفتح المجال لنطاق كبير من الفنانين ويدعوهم للفخر بتراثهم الإسلامي العظيم، وبالتالي تمنح هذه الورشة الفنانين المستقبلين الوسائل التي تمكنهم من التفاعل بشكل إيجابي وإعادة اكتشاف مصادر الإلهام والوحي مستقبلا.



ويتضمن جدول الزيارات الذي تم إعداده لبرنامج الرحلات أهم الأماكن الاستثنائية المعروفة في القاهرة مثل "مقياس النيل" التاريخي بمنيل الروضة، متحف الفن الإسلامي، قلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي، قصر عابدين.



وقال مايكل أرزت القيم لمشروع "تنويرات منسية" والمدير الفني لمركز هال 14 للفنون المعاصرة في ليبزنج:"يشكل المشروع فرصة عظيمة لاكتشاف ثقافي عميق لأشخاص من ثلاث قارات مختلفة، ولدي شوق وتطلع كبير لهذه الرحلات القصيرة بالقاهرة والمناقشات والمعارض والتي ستفتتح فعالياتها في ليبزنج نهاية شهر إبريل وسوف يتضح من خلالها أن لدينا تواصلا حضاريا كبيرا على مر العصور".

