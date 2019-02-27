قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب هذا الأسبوع

احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير،وحلت رواية "واشم اوشفيتز" لهيثر موريس في المركز الثاني.



وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضا، جاءت في المركز الثالث رواية "تواصلات في الموت" لجى.دي. روب فيما كان المركز الرابع لرواية "البنات الضائعات في باريس" لبام جينوف، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "المريض الصامت" لأليكس ميخاليديس.



اما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع الرابع عشر على التوالي، وجاء كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر في المركز الثاني، وثالثا حل كتاب "الأمريكي الشاكر" لجاري سينيز وماركيوز براذرتون فيما جاء كتاب " المؤامرة الأولى" لبراد ميلتزر وجوش مينش في المركز الرابع.



أما كتاب "دم فاسد" لجون كاريرو فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.

