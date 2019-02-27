القاهرة : الأربعاء 27 فبراير 2019
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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2533381

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
شبين الكوم 09 19
طنطا 09 18
دمنهور 09 19
الإسكندرية 10 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 17
السلوم 09 19
سيوة 09 20
بورسعيد 15 18
دمياط 15 18
الزقازيق 14 19
الاسماعيلية 15 20
السويس 13 18
العريش 14 19
رفح 14 20
رأس سدر 13 20
نخل 06 20
نويبع 14 19
طابا 13 18
كاترين 02 11
الطور 13 19
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 23
مرسى علم 13 22
الفيوم 10 20
بنى سويف 09 20
المنيا 07 21
أسيوط 08 21
سوهاج 10 22
قنا 12 22
الأقصر 14 22
أسوان 15 23
أبوسمبل 17 21
الوادى الجديد 10 24
شلاتين 16 25
ابو رماد 16 24
راس حدربة 16 23
حلايب 17 22

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