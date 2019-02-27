مصرع وإصابة 15 شخصًا جراء انهيار منجم للذهب فى إندونيسيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، جراء انهيار منجم ذهب غير مرخص في إقليم "سولاوسي الشمالي" بإندونيسيا.



وقال عبد المعين بابوتونجان المسئول المحلي بإدارة الكوارث في إندونيسيا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الانهيار أسفر أيضا عن دفن عشرات الأشخاص، مشيرا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية في الوقت الحالي للعثور على المزيد من الناجين.



وأشار بابوتونجان إلى أن ظروف التربة غير المستقرة تجعل عملية رفع الصخور صعبة وتتم بحذر لأنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث انهيارات جديدة.



يقع هذا المنجم على بعد حوالي 3 آلاف كيلومتر شمال غرب العاصمة الإندونيسية (جاكرتا).



يذكر أن الحوادث المميتة في مناجم الذهب غير المرخصة شائعة في إندونيسيا.