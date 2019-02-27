ترشيح نيكى هالى لعضوية مجلس إدارة بوينج لصناعة الطائرات

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، إنها رشحت نيكى هالى سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة وحليفة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المقربة للانضمام إلى مجلس الإدارة فى اجتماع حملة أسهم الشركة السنوى المزمع فى 29 أبريل المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.



يشار إلى أنه ينظر إلى "هالى" على أنها نجم صاعد فى الحزب الجمهورى وكثيرا ما يتردد اسمها كمرشحة لانتخابات الرئاسة، وفى حال انتخابها من قبل حملة أسهم "بوينج" فإنها ستساعد فى توجيه مستقبل أكبر شركة مصدرة فى الولايات المتحدة والتى لديها شبكة من الموردين فى الداخل والخارج.