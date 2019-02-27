فنزويلا تتهم أمريكا بتسليح المعارضة لإغراق البلاد بحرب أهلية

اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الولايات المتحدة وحلفاءها، بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية، بهدف إشعال فتيل الحرب في البلاد وإغراقها بحرب أهلية.



ونقلت وكالة نوفوستي اليوم الأربعاء، عن أرياسا قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة: "كما، نعلن أيضًا عن معلومات قدمتها لنا بلدان صديقة، مثل كوبا وروسيا، بشأن تحركات وحشد للقوات في منطقة البحر الكاريبي، وشراء أسلحة في أوروبا الشرقية من أجل إرسالها إلى المعارضة الفنزويلية المتطرفة وتهيئة الظروف للتدخل في فنزويلا".



وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول العربية والغربية، استخدموا هكذا سيناريو في الأزمة السورية، وقاموا بشراء أسلحة من دول أوروبا الشرقية وقدموها هبة للمعارضة السورية التي استخدمتها داخل المدن والبلدات السورية.



وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 23 يناير الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.