عادل جمال يكشف كواليس تصوير ألبوم "حالة خاصة جدًا" لأنغام

تعاون المخرج عادل جمال، مع الفنانة أنغام في ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، حيث قام بإخراج أغاني الألبوم المصورة على طريقة الفيديو كليب في لبنان.



وكشف عادل، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، كواليس تصوير الألبوم، حيث أكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع أنغام، مشيرًا إلى أنه تجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات طويلة، وأن أول تعاون حقيقي بينهما جاء بعد البوم "أحلام بريئة"، حيث تعاونا في العديد من الأغاني السينجل مثل "واحدة كاملة"، وأدعية دينية، ثم ألبومها الخليجي "راح تذكرني"، من ثم أغنية "11 في الملعب"، و"بخاف أفرح" وصولًا إلى ألبوم "حالة خاصة جدًا".



وبسؤاله عن سر تصوير الألبوم في لبنان، قال:"أن التصوير هناك أسهل كثيرًا؛ بسبب سرعة الإجراءات في التصاريح، بجانب تواجد فريق عمله المختص هناك، إضافة إلى فريق عمل أنغام المتواجد أيضًا في لبنان، مما جعل الأمر أسهل كثيرًا من جانب التنفيذ والوقت".



أما عن فكرة طرح الألبوم على شكل الفيديو كليب القصير، أكد أنه كان صاحب هذة الفكرة رغبة منه في تصوير الألبوم بشكل مختلف، وأن تكون كل أغنية قائمة على فكرة بذاتها مع الحفاظ على جودة التصوير ومد الألبوم العام، مشيرًا إلى أن ترتيب الأغاني كان مدروسًا، حيث قاموا بالتحضير للتصوير منذ شهر يوليو الماضي، وبدأوا في التنفيذ في شهر سبتمبر، مضيفًا أنهم قاموا بوضع اللمسات النهائية صباح اليوم الذي تم طرح الألبوم به.