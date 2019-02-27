اليوم.. الطعن على إداراج حركتي"حسم واللواء" علي قوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض، أولى جلسات طعن المتهمين فى القضية رقم 420 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بحركتي حسم ولواء الثورة، بالإدراج على قوائم الإرهاب.





وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، بإدارج 272 متهمًا في القضية 420 لسنة 2017، والمعروفة بـ"حركتي حسم ولواء الثورة" على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالشخصيات والكيانات الإرهابية.



وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم اغتيال الضابط إبراهيم العزازى من قطاع الأمن الوطني، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد شرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والهجوم على كمين بمدخل الدائري.