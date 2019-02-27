"النواب الأمريكى" يصوت لصالح إلغاء إعلان ترامب حالة الطوارئ

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ، فيما يمثل تحديا كبيرا لجهود الرئيس لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



ووفقًا للحساب الرسمي لمنصة النواب الأمريكي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، فإن الإجراء سيمرر الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن لمجموعة من الجمهوريين أن يقفوا مع الديمقراطيين لإرسال الإجراء إلى مكتب الرئيس ويجبروه على التوقيع على أول "فيتو" خلال رئاسته.



وأعلن الرئيس الأمريكي الجمعة الماضية، حالة الطوارئ من أجل تمكينه من الحصول على الأموال اللازمة لبناء الجدار العازل على حدود المكسيك، قائلا «إنه سيحمي البلاد من الغزو».